شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق المؤتمر السعودي للعلوم الطبية الشرعية غدا الثلاثاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تنطلق الثلاثاء في العاصمة الرياض فعاليات المؤتمر السعودي الثالث للعلوم الطبية الشرعية، تحت رعاية معالي وزير الصحة فهد الجلاجل، وذلك بفندق كراون بلازا. ويستمر المؤتمر حتى الخميس 28 نوفمبر، ويُعد من أبرز الأحداث العلمية في مجالات الطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية على مستوى المنطقة، حيث يجمع نخبة من الخبراء المحليين والدوليين من أكثر من 25 دولة. ويقام المؤتمر هذا العام تحت شعار “التطورات في علوم الأدلة الجنائية: استشراف المستقبل”، ويهدف إلى مناقشة أحدث الابتكارات والتحديات في الطب الشرعي، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق العدالة، مما يبرز أهمية الدور العلمي والتقني في تطوير العمل الشرعي. ويتضمن المؤتمر برنامجًا علميًا حافلًا، يشمل ورش عمل متخصصة، ومحاضرات علمية، وجلسات نقاشية يقدمها خبراء بارزون في مجال الطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية. من بين الموضوعات الرئيسية التي سيتم تناولها: التكنولوجيا الحديثة في تحليل الأدلة الجنائية، والذكاء الاصطناعي في الطب الشرعي، ومنهجيات التحقيق المتطورة. أبرز المتحدثين: يشهد المؤتمر مشاركة شخصيات علمية عالمية، من بينهم الدكتور هنري سي لي، أحد أبرز علماء الطب الشرعي في العالم، الذي سيقدم جلسة رئيسية حول خبراته الواسعة في التحقيقات الجنائية. كما سيشارك البروفيسور أنتي ساجانتلا الذي سيستعرض أحدث التطورات في مجال علم الوراثة الشرعي. أرقام وإحصائيات: • 140 متحدثًا محليًا ودوليًا.

وييناقش أكثر من 300 ورقة علمية تغطي مختلف جوانب علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي. • تنظيم 11 ورشة عمل متخصصة خلال أيام المؤتمر الثلاثة. اكثر من 25 دولة مشاركة واكثر من 8 جهات حكومية ورش العمل المميزة: سيقدم المؤتمر ورش عمل متخصصة تركز على موضوعات حديثة، مثل: • الأساليب المتكاملة لتحديد وإدارة حالات إساءة معاملة الأطفال الالتزامات الانسانية مع حالات الوفيات في مقدم المواجهات العسكرية إدارة الجثث أثناء النزاعات المسلحة والطوارئ تباليغ وتقارير الوفاة جوانبها الطبية القضائية المسئوليات والتحديات تقدير العمر باستخدام تقنيات الأسنان والأنثروبولوجيا تطوير المعايررالطبية الشرعية مقدمة في التحنيط وتكوين سوائل التحنيط التحديات في اختبارات علم السموم الطبية الشرعية ويُعد هذا الحدث، الذي تنظمه وزارة الصحة ممثلة في مركز الخدمات الطبية الصحية المساندة بالتعاون مع الجمعية السعودية للطب الشرعي، منصة علمية رائدة تجمع المختصين من القطاعين الحكومي والخاص، بما يساهم في تبادل الخبرات وتطوير التوصيات العلمية لضمان جودة ودقة الأدلة الجنائية.

ويأتي المؤتمر ضمن جهود المملكة لتحقيق رؤية 2030 في تعزيز ريادتها العلمية والصحية على مستوى العالم.