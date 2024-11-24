شكرا لقرائتكم خبر عن "تقني جازان".. فتح باب القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

دبلوم الكليات التقنية

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الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم، عن فتح باب القبول الإلكتروني، للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات لمرحلة الدبلوم للكليات التقنية ودبلومات المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد، للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1446هـ على مستوى المملكة.وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان علي بن أحمد مريع، إن التقديم يشمل برامج الدبلوم للكليات التقنية للبنين والبنات ودبلومات المعاهد الصناعية الثانوية، والعمارة والتشييد.وأوضح "مريع" أن الكلية خصصت اليوم، لتسجيل الراغبين في الالتحاق بدبلوم الكليات التقنية (الفترة الصباحية - البنين)، وغدًا للتسجيل في دبلوم الكليات التقنية "الفترة الصباحية - البنات"، فيما خصص الأحد المقبل للتسجيل في دبلوم الكليات التقنية "الفترة المسائية - البنين والبنات"، والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد.وأشار إلى أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال هذا الــــــرابـــــــط.