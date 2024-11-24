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"تقني جازان".. فتح باب القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الثاني

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الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم، عن فتح باب القبول الإلكتروني، للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات لمرحلة الدبلوم للكليات التقنية ودبلومات المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد، للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1446هـ على مستوى المملكة.
وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان علي بن أحمد مريع، إن التقديم يشمل برامج الدبلوم للكليات التقنية للبنين والبنات ودبلومات المعاهد الصناعية الثانوية، والعمارة والتشييد.

دبلوم الكليات التقنية

وأوضح "مريع" أن الكلية خصصت اليوم، لتسجيل الراغبين في الالتحاق بدبلوم الكليات التقنية (الفترة الصباحية - البنين)، وغدًا للتسجيل في دبلوم الكليات التقنية "الفترة الصباحية - البنات"، فيما خصص الأحد المقبل للتسجيل في دبلوم الكليات التقنية "الفترة المسائية - البنين والبنات"، والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد.

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وأشار إلى أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال هذا الــــــرابـــــــط.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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