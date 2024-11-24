شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على لبنان.. قصف وغارات وقتلى في عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

قوات اليونيفيل

الدمام - شريف احمد - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلا عدة مناطق في لبنان شملت أطراف الماري، قرب حاجز الجيش، بالقذائف الفوسفورية، بالتزامن مع تنفيذ غارات على مدينة الخيام، وتفخيخ المنازل وتفجيرها، بعد تدمير مسجد طيرحرفا، بحسب ما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الأحد.وطالت الغارات كفرشوبا، الخيام، النبطية حي الراهبات، النبطية الفوقا وبين النميرية والشرقية، "ما أدى إلى استشهاد 3 عناصر من الهيئة الصحية الإسلامية، ميفدون، وشوكين، ونفذت غارة من مسيرة على دوحة كفررمان، وقصف حاروف والجبل الأحمر"، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.كما قصفت مدفعية قوات الاحتلال صباح اليوم بلدات يحمر الشقيف، الجبل الأحمر بين حاروف وشوكين وزبدين، وأغارت على ارنون وكفرتبنيت وحرش علي الطاهر ومحيط قلعة الشقيف، مجرى اللليطاني بين زوطر وديرسريان، وبين شوكين وميفدون، وأطراف كفرصير، بالإضافة إلى شنها 3 غارات على عين قانا في إقليم التفاح.وقالت الوكالة اللبنانية "أغار الطيران المعادي على طريق الخردلي، مما أدى إلى قطع الطريق بين النبطية ومرجعيون، بعدما كان الجيش وقوات /اليونيفيل/ قد فتحاه أمس الأول، إثر غارة عليه."وتعرضت ياطر، كفرا، شقرا، كفردونين، مجدل سلم ومدينة بنت جبيل الى غارات، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة الخيام، في ظل استمرار محاولات السيطرة على المدينة.