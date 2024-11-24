شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متوسطة على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، ويشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وتهطل الأمطار مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم.