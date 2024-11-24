بشيرالديك يعود إلى منزله بعد أيام من دخوله الرعاية المركزة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 نوفمبر 2024 11:53 صباحاً - شهدت الحالة الصحية للسيناريست بشيرالديك تحسناً كبيراً خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تعرَّض لأزمة ألمت به مؤخراً وبشكلٍ مفاجئ، ليدخل على إثرها الرعاية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

بشيرالديك يستكمل رحلة العلاج في منزله

قال بشير الديك لـ"الخليج 365"، إنه عاد إلى منزله لاستكمال رحلة العلاج، وفقاً لتعليمات الفريق الطبي المعالج، إذ إن حالته الصحية شهدت تحسناً بعدما كان يُعاني من التهاب رئوي حاد، موجهاً الشكر لكل من سانده ودعمه في تلك المحنة المرضية الصعبة.

توقف مشروع تحويل حياة أحمد زكي لمسلسل تلفزيوني

وكان بشيرالديك يعمل على مشروع تحويل حياة الفنان أحمد زكي إلى مسلسل تلفزيوني، يحمل اسم "الإمبراطور"، وكان من المُقرر أن يُجسد شخصيته الفنان محمد رمضان، وإنتاج شركة "سينرجي"، إلا أنه توقف فجأة بسبب موقف أسرة الفنان الراحل.

وقال بشيرالديك لـ"الخليج 365" في وقت سابق: "إنّ توقف المشروع يعود إلى رغبة أسرة أحمد زكي، التي رفضت تقديم سيرته الذاتية في عملٍ فني، وهو الأمر الذي استجابت له جهة الإنتاج، وذلك رغم الانتهاء من كتابة الخمس حلقات الأولى من العمل، لافتاً إلى إمكانية استعادة استئناف الكتابة حال الوصول إلى نقطة اتفاق، تضمن خروج العمل إلى النور، لا سيما وأن محمد رمضان كان متحمساً لتقديم تلك التجربة".

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مسيرة بشيرالديك



يُذكر أنّ بشيرالديك يُعد واحداً من أبرز كتاب السيناريو في مصر والوطن العربي، وكتب سيناريوهات عدة أفلام مميزة خصوصاً في فترة الثمانينيات والتسعينيات، وعمل مع عدة مخرجين، خاصةً مخرجي الواقعية الجديدة مثل محمد خان في "الحريف"، وعاطف الطيب في "سواق الأتوبيس"، وكان أول أعماله هو فيلم "مع سبق الإصرار" إخراج أشرف فهمي، وبطولة: محمود ياسين، نورالشريف وميرفت أمين، وعُرِض في فبراير 1979.

وكون ثنائياً ناجحاً مع المخرج عاطف الطيب في عدد من أهم أفلامه، مثل "سواق الأتوبيس"، "ضربة معلم"، "ضد الحكومة"، "ناجي العلي"، و"ليلة ساخنة". بالإضافة إلى ذلك اشترك مع المخرج محمد خان في العديد من الأفلام مثل "الرغبة"، "موعد على العشاء"، و"الحريف".

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