"طرق دبي" تُنجز 141 مظلة لركاب حافلات المواصلات العامة

ابوظبي - سيف اليزيد - أنجزت هيئة الطرق والمواصلات، 141 مظلة لركاب حافلات المواصلات العامة، ضمن مشروع يشمل تنفيذ 762 مظلة، موزعة على عدد من المناطق الحيوية في إمارة دبي.

وتتميز المظلات بتصميمها العصري والجمالي، وتقديم العديد من الخدمات لتحقيق السعادة لمستخدمي المواصلات العامة، وبلغت نسبة الإنجاز في مجمل مراحل المشروع 40%، ويتوقع الانتهاء من جميع الأعمال نهاية عام 2025.

وتخدم المظلات الجاري تنفيذها عددا كبيرا من خطوط الحافلات، يصل في بعضها إلى أكثر من 10 خطوط للمظلة الواحدة، ويقدر عدد مستخدمي المظلات الجديدة عند اكتمال المشروع بأكثر من 182مليون راكب سنويا.

وقال معالـي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين فـي هيئة الطرق والمواصلات، إن مشروع تركيب المظلات الجديدة، يأتي في إطار السعي المستمر لتطوير قطاع النقل الجماعي، وتوفير البنية التحتية المتكاملة، التي يعتمد عليها، وتحقيق الرفاهية والسعادة لسكان وزوار إمارة دبي، عبر توفير أفضل الخدمات وسبل الراحة لمستخدمي الحافلات.

وأضاف أن الهيئة راعت في اختيار مواقع المظلات الجديدة، تلبية متطلبات المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية، والاحتياجات التشغيلية الحالية والمستقبلية لخدمات حافلات المواصلات العامة، وتحقيق التكامل مع متطلبات التنقل عبر الوسائل الفردية، مشيرا إلى بدء أعمال التنفيذ في المواقع التي تتوفر فيها بنية تحتية، لتسريع وتيرة العمل، وتنفيذ أكبر عدد من المظلات لخدمة مستخدمي الحافلات، في حين يجري العمل حاليا لتوفير البنية التحتية والمساحات الضرورية، وتحديدا في المواقع الخاصة بالمظلات المكيفة للركاب، إضافة إلى توفير أماكن خارجية مظللة ومساحات إعلانية وتوفير شاشة معلومات لاستعراض خريطة شبكة خطوط الحافلات، والجدول الزمني لها، وزمن التقاطر وغيرها من المعلومات والخدمات، التي تهُم مستخدمي الحافلات.

وأوضح أنه جرى تصنيف مظلات الحافلات على أربع مستويات، ووفقا لأعداد المستخدمين وهي: موقف رئيس، بمعدل استخدام يزيد على 750 راكبا يوميا، وموقف ثانوي بمعدل استخدام يتراوح بين 250 و750 راكبا يوميا، وموقف أساسي بمعدل استخدام يتراوح بين 100 و250 راكبا يوميا، وموقف تنزيل وتحميل الركاب، بمعدل استخدام أقل من 100 راكب يوميا.

وجاء تصميم المظلات الجديدة، مطابقا لكود دبي لأصحاب الهمم، حيث جرى توفير أماكن مخصصة للكراسي المتحركة، وذلك تعزيزاً لمبادرة "مجتمعي.. مكان للجميع"، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي بدبي، الرامية إلى تحويل إمارة دبي بالكامل، لتكون صديقة لأصحاب الهمم.