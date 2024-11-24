تكنولوجيا: Snapdragon X بأسعار معقولة لأجهزة Windows

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خلال يوم المستثمر، شوقت شركة كوالكوم لإطلاق مجموعة شرائح Snapdragon X الجديدة التي تستهدف الأجهزة التي تعمل بنظام Windows بأسعار معقولة تصل إلى حوالي 600 دولار. وعلى الرغم من أن الاسم النهائي لم يُحدد بعد، يُرجح أن يُطلق عليه Snapdragon X فقط.

حاليًا، تُقدم كوالكوم شريحة Snapdragon X Elite التي تحتوي على وحدة معالجة مركزية ذات 12 نواة، بالإضافة إلى Snapdragon X Plus المزودة بوحدات معالجة مركزية تتراوح بين 8 و10 أنوية. لذلك، يُتوقع أن تأتي شريحة Snapdragon X الجديدة بوحدة معالجة سداسية النواة، على الرغم من أن الشركة لم تؤكد هذه التفاصيل بعد.

أكدت كوالكوم أيضًا أن شريحة NPU القوية، المستخدمة في بقية معالجات Snapdragon X SoCs، ستُدمج في الإصدار الأرخص. هذا يعني أن ميزة Copilot+ ستتوفر حتى على أجهزة اللابتوب الاقتصادية التي تعمل بنظام Windows. يُعد ذلك تفوقًا على المنافسين الذين يقتصرون عادةً استخدام وحدات NPU القوية على الشرائح المتطورة.

فيما يخص موعد التوفر، لم تُعلن كوالكوم حتى الآن عن تفاصيل الإطلاق، لكن من المحتمل أن نرى الشريحة خلال معرض CES القادم.

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