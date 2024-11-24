تكنولوجيا: خرائط جوجل تحدث نظام الأرقام على أندرويد وiOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من Gemini إلى التحديثات الجديدة في تصميم الطقس واللون الأزرق المخضر، شهدت خرائط جوجل العديد من التغييرات مؤخرًا. آخر هذه التغييرات كان نظامًا جديدًا لأرقام الإصدارات.

بالنسبة لمعظم تطبيقات جوجل، لا تعكس أرقام الإصدارات عادةً تغييرات كبيرة، مع وجود استثناءات نادرة مثل Google Authenticator.

فعلى سبيل المثال، عند انتقال التطبيقات من الإصدار 4 إلى 5، لا يشير ذلك بالضرورة إلى تحديثات جوهرية. حتى وقت قريب، كانت أرقام إصدارات خرائط جوجل لنظام أندرويد منظمة بطريقة تقليدية: 11.155.0103.

الرقم “11”، الذي يمكن اعتباره رقم الإصدار الرئيسي في التطبيقات الأخرى، قد تغير آخر مرة من “10” في عام 2021. أما على نظام iOS، فقد اتبعت خرائط جوجل نظامًا مختلفًا، مثل: **6.142.0**.

ولكن الآن، تغيرت أرقام الإصدارات لتتبع نموذجًا جديدًا مشابهًا لأنظمة جوجل الأخرى مثل Google Play Services. على سبيل المثال، أصبح شكل أرقام الإصدارات كالتالي: 24.47.01.697822364.

يعكس هذا الشكل الجديد معلومات أكثر تنظيمًا؛ حيث يشير الرقم الأول إلى السنة (24 تعني عام 2024)، بينما يمثل الرقم الثاني رقم الأسبوع. يعكس هذا التغيير أيضًا سياسة جوجل في إصدار تحديثات ثابتة، وفي بعض الحالات أسبوعية، مع اقتصار الميزات الجديدة على التحديثات من جانب الخادم.

من الفوائد الرئيسية لهذا التغيير توحيد نظام أرقام الإصدارات بين نظامي أندرويد وiOS. فعلى سبيل المثال، تستخدم خرائط جوجل الآن نفس النظام على كلا النظامين الأساسيين. حاليًا، يظهر هذا النهج الجديد في App Store ومن المتوقع أن يتوفر قريبًا عبر Google Play.

مع هذا التغيير، سيصبح فهم المستخدمين للإصدارات المطلوبة لتحديثات معينة أكثر سهولة بفضل هذا النهج الموحد. ومع ذلك، لا يترتب على هذا التغيير أي تأثير مباشر على تجربة المستخدم.

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