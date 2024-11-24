شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسائل جوجل تحصل على ميزات جديدة للكاميرا لإرسال الصور والفيديو بجودة أصلية والان مع تفاصيل الخبر

تعمل خدمة رسائل جوجل Google Messages الآن على إعادة تصميم جديدة لالتقاط الصور وإرسالها.

وتدمج واجهة المستخدم الجديدة شاشة عرض الكاميرا المباشرة مع معرض الصور الخاص بك، وكجزء من التحديث، تطرح Google أيضًا القدرة على إرسال الصور ومقاطع الفيديو "بجودة أصلية".

والآن، إذا ضغطت على أيقونة المعرض بجوار النص، فستحصل على شاشة عرض مصغرة للكاميرا، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى "المجلدات"، وحوالي أربع من أحدث الصور التي قد ترغب في إرسالها.

وتعمل Google على تغيير ذلك من خلال تحديث قادم، عندما يصبح التحديث رسميًا، سيفتح تطبيق Google Messages واجهة مستخدم جديدة بملء الشاشة إذا ضغطت على زر المعرض ، وسيشغل محدد الكاميرا معظم الشاشة وسيكون الواجهة الحالية التي تحتوي على مرشحات الوجه ومبدلات وضع الصور والفيديو في الأسفل.

كما ستجد أسفله الورقة التي تحتوي على معرض الصور الخاص بك، حيث سترى ثلاث صور كاملة، ويمكنك التمرير لرؤية شبكة كاملة ، وفي الوقت نفسه، سيأخذك "المجلدات" إلى أداة اختيار الصور في النظام.

كما سيحل التحديث محل أداة اختيار الصور الحالية التي أصبحت أكثر إحكامًا وتبقيك في المحادثة، قد يكون التغيير مثيرًا للجدل إلى حد ما نظرًا لحقيقة أن واجهة المستخدم الجديدة تعمل في وضع ملء الشاشة وقد تبدو أكثر تعقيدًا للبعض، كما أن دمج عدسة الكاميرا مع المعرض يعد خيارًا مثيرًا للاهتمام.

بعد التقاط صورة جديدة أو تحديد صورة، سيتم نقلك إلى شاشة معاينة جديدة، وستعرض شاشة المعاينة ورقة المعرض في الأسفل، وفي الجزء العلوي من واجهة المستخدم الجديدة، ستحصل على قسم "كتابة تعليق توضيحي"، من الزاوية العلوية اليمنى، يمكنك الوصول إلى ورقة "جودة الوسائط" الجديدة.

الشيء الرائع هنا هو أنه سيكون بإمكانك الاختيار من "جودة الوسائط" ما يجب أن تكون عليه جودة صورتك، ويمكنك تحديد "تحسين للدردشة"، ما سيؤدي إلى إرسال الصورة بشكل أسرع واستخدام بيانات جوال أقل (ولكن ستكون جودة الصورة أقل، وهذا أمر مفهوم)، أو يمكنك اختيار "الجودة الأصلية"، والتي سترسل الصورة بدقة كاملة.

بمجرد طرح هذا التحديث، ستقوم Google بإزالة خيار "إرسال الصور بشكل أسرع" في الإعدادات، وتم رصد التغييرات حتى الآن في Google Messages beta ولم يتم طرحها على نطاق واسع في الوقت الحالي، ومن غير الواضح متى ستصبح متاحة بالكامل للجميع.