تكنولوجيا: OnePlus Open 2 يستعد لتحدي Vivo في 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تخطط Vivo لإطلاق هاتفها القابل للطي الجديد بنظام أندرويد في أواخر عام 2025، متأخرًا مقارنة بسابقه X Fold3 Pro. ورغم التأخير، يُتوقع أن يقدم الجهاز تحسينات كبيرة، بما في ذلك أداء شاشة أفضل، عمر بطارية أطول، وسهولة استخدام محسّنة.

تشير التسريبات إلى أن الهاتف القادم سيشمل بطارية أكبر، كاميرات خلفية ثلاثية محسّنة بدقة 50 ميجابكسل بشراكة مع Zeiss، ومعالج Snapdragon 8 Elite الجديد. قد يحتوي أيضًا على شريط تنبيه يعمل باللمس استجابة لتقنيات أبل، وسيجمع بين أفضل ميزات إصدارات Fold3 في جهاز واحد.

من جهة أخرى، يُتوقع أن يمنح هذا التأخير ميزة لمنافسه OnePlus Open 2، المقرر إطلاقه عالميًا أوائل 2025 بعد ظهوره الأول في السوق الصينية كـ Find N5. يبدأ سعر OnePlus Open حاليًا من 1199 دولارًا، مما يجعله خيارًا جذابًا مقارنة بمنافسه المحتمل.

ورغم أن Vivo X Fold3 Pro أظهر تفوقًا ببطاريته المتطورة بسعة 5700 مللي أمبير ومواصفات مميزة مثل مستشعرات بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية وشاشات AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، قد يُفقد خليفته الأفضلية بسبب الجدول الزمني المتأخر للإطلاق.

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