 ما الذي يجب أن تعرفه المرأة عن الثلث الأول من الحمل؟

الأعراض الشائعة والمبكرة للحمل

حامل تشعر بصداع وتقلب بالمزاج

آلام في الثديين.

تغيرات كبيرة في المزاج.

غثيان أو قيء (غثيان الصباح).

التبوّل المتكرر.

زيادة أو نقص في الوزن.

إرهاق شديد.

صداع.

ارتداد الأحماض إلى المريء (الحموضة المعوية).

تشنجات في الساقين.

آلام في أسفل الظهر والحوض.

اشتهاء أغذية معينة.

نفور طارئ من أغذية معينة.

الإمساك.

نصائح من أجل الرعاية الذاتية

حامل تشعر بالغثيان

حاولي تناول الزنجبيل، أو البابونج، أو فيتامين باء 6، أو العلاج بالإبر الصينية، حالة استمرار الغثيان أو القيء.

تناولي المغنيسيوم أو الكالسيوم إذ لم تنفع تعديلات النمط الغذائي الذي يقترحه الطبيب حالة وجود التشنجات في الساقين.

حاولي تناول أغذية تحتوي على نخالة أو مكملات غذائية أخرى تحتوي على الألياف لمعالجة الإمساك.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتغذية الصحية، أمران مهمان للحمل، فاستمري طالما أنك تشعرين بالراحة.

تحقّقي من تغذية جسدك وجسد جنينك المتنامي بالأغذية الصحية، واحصلي على كميات كافية من الطاقة والبروتين والفيتامينات.

نمو الجنين أثناء الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل

صورة للجنين داخل الرحم

الدماغ والحبل ألشوكي.

الأذن الداخلية.

أنسجة القلب.

الأعضاء التناسلية.

الأظافر.

الكبد.

الجفون.

البنكرياس.

الكليتين.

غضاريف لليدين والقدمين والأطراف.

عضلات للفم والعينين والأنف.

أصابع اليدين وأصابع القدمين متصلة بغشاء.

أثناء الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، سينمو الجنين من 0.64 سنتيمتر في نهاية الشهر الأول (أي أصغر من حبة أرز)، إلى أكثر قليلاً من 10 سنتيمترات في نهاية الأسبوع الـ12 وسيكون وزنه حوالي 28 غراماً.

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 نوفمبر 2024 08:49 صباحاً - الحمل من التجارب المثيرة والممتعة معاً، ولكنها تُعد مهمةً ثقيلةً أحياناً، وعادةً ما تترك الكثير من الأسئلة تدور بالعقل، حول ما الذي يجب أن تعرفه المرأة عن، وما يضم من علامات شائعة ومبكرة للحمل، وكيف تهتم الحامل بذاتها، وما هي مراحل نمو الجنين خلال الثلث الأول من الحمل؟.هذا التقرير ستجدينه الخليج 365 أشبه بالدليل والرفيق على امتداد الأسابيع الـ13 الأولى من الحمل؛ حيث ينمو الجسد ويمر بتغيرات كبرى ويتأهب لإنماء حياة جديدة. اللقاء والدكتورة سلوى الأمير أستاذة طب النساء والتوليد للشرح والتوضيح.إن أبكر علامة على الحمل هي عدم حلول الدورة الشهرية في موعدها، للمرأة التي لديها دورة شهرية منتظمة، وأحياناً يمكن أن يحدث نزف ناجم عن انغراس البويضة المخصبة بجدار الرحم.وهذا النزف شبيه جداً بطمث خفيف أو بقع دم، ورغم أن هذا الأمر طبيعي تماماً، لكن يتعين عليك التحقق من خلال استشارة الطبيب إذا حدث لديك أي نزف أثناء الحمل.تؤثر التغيرات الهرمونية خلال الأسابيع الأولى من الحمل على جسدك بأكمله، وبينما يختلف كل حمل عن الآخر، إلا أن الأعراض التي قد تظهر عليك أثناء الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل تتضمن:هذه الفترة أهم فترة لنمو ونضج الطفل، فأثناء الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل تبدأ الأعضاء الداخلية للجنين وجسده بالتشكل، ويتضمن هذا النماء المبكر للأعضاء والجسد:

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مواعيد زيارة الطبيب

8 أمور على الحامل تجنب القيام بها

حاما تشرب الكافيين

يجب عليك تحديد موعد واحد على الأقل للتوجه إلى الطبيب في الأسابيع الـ12 الأولى للحمل، ويُستحسن أن يكون في أبكر وقت ممكن، كل امرأة تشعر بالحمل على نحو مختلف عن غيرها، لهذا وجب عليك التحدّث مع الطبيب المتابع إذا عانيت من:تشنجات شديدة، ارتفاع حرارة الجسم بأكثر من 38 درجة مئوية، نزول إفرازات كريهة الرائحة، ألم أثناء التبوّل، نزف، قيء شديد.هناك أمور يجب تجنبها في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل؛ لأن الدراسات أثبتت أن الحوامل خلال هذه الفترة قد يتعرضن لخطر الإجهاض وهي كالتالي:.. يؤثر الدخان والتدخين بشكل سلبي على صحة الجنين خلال فترة الحمل؛ حيث يزيد من فرص ولادة أطفال يعانون من نقص الوزن وصعوبات في التعلم، بالإضافة إلى إدمان النيكوتين في سن صغيرة... تحتاج المرأة إلى اتباع نظام غذائي متوازن أثناء الحمل، للحصول على العناصر الغذائية الضرورية لصحتها وصحة الجنين، لذلك لا يمكنها خوض تجربة أي حمية لإنقاص الوزن، في هذا الوقت... كل ما عليك فعله هو الابتعاد عن الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية، مثل الوجبات السريعة والحلويات... رغم أهمية الحركة لصحة الحوامل، للحفاظ على الوزن وتخفيف أعراض الحمل، يجب الاستفسار من الطبيب حول التمارين الرياضية المناسبة، لأن النشاط البدني الزائد قد يعرضهن لمخاطر صحية... يجب على الحوامل أن يتوقفن عن احتساء المشروبات المنبهة، مثل القهوة والشاي، واستبدالها بشرب الماء، لأن الكافيين عندما يصل للجنين عبر المشيمة يؤدي إلى تسارع ضربات قلبه... انتبهي الاستحمام بالماء الساخن يُسبب التعرض للإجهاض في الأشهر الأولى من الحمل، أو إصابة الجنين بالعيوب الخِلقية، وينطبق هذا الأمر أيضاً على جلسات الساونا، وأن تعتمد على الماء البارد أو الدافئ عند الاستحمام.من الأفضل أن تتوقف النساء عن استخدام مستحضرات التجميل أثناء الحمل، لأن المواد الكيميائية الموجودة بها قد تصل إلى الجنين عبر المشيمة، وتصيبه بالتشوهات، ويمكن استخدام الحنة أو القهوة أو الشاي أو الكركديه في تلوين الشعر ... لا خلاف على أن الشمس مصدر غني بفيتامين د، ولكن يُرجى العلم أن بشرة النساء أثناء الحمل تكون أكثر حساسيةً اتجاه الضوء، وهو ما يعرضهن للإصابة بالحروق وسرطان الجلد عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية.*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.