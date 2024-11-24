شكرا لمتابعة خبر عن وزير السياحة يرحب بسياح مدينة العلا ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يواصل وزير السياحة أحمد الخطيب ، جولاته السياحية وأخرها مدينة العلا والتي أصبحت جاذبة لعدد كبير من السياح وخاصة في الشتاء.

ورحب الوزير أحمد الخطيب بعدد كبير من السياح وحرص علي التحدث معهم والاستماع لتجاربهم خلال زيارتهم لمدينة العلا ، بجانب التقاط الصور الذتكارية معهم.

والجدير بالذكر أنه صرح أحمد الخطيب، قائلاً بأن المملكة ستصل إلى المرتبة السابعة عالميا في أعداد السياح الوافدين إليها بحلول العام 2030، مشيرا إلى أن السعودية تخطط لضخ استثمارات تتجاوز 500 مليار دولار في القطاع السياحي خلال السنوات الـ15 المقبلة.