السعودية | المستشار العسكري للمبعوث الأممي لليمن يثمن جهود مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” لحماية أرواح المدنيين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ثمّن المستشار العسكري لمبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن أنطوني هيوارد العمل الذي يقوم به مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام”.

وقال خلال زيارته لمقر المركز في مدينة مأرب إن المشروع يعمل على حماية أرواح المدنيين وتأمين مساحات شاسعة من الأراضي اليمنية رغم التحديات التي تفرضها الألغام على حياة المدنيين.

وأكد المسؤول الأممي وفق ما نقله موقع ” 26 سبتمبر” الحكومي أهمية استمرار مثل هذه المشروعات الإنسانية لتحقيق الاستقرار في اليمن وحماية حياة المدنيين.

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