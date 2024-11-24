شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وتوقعات بسيول على جازان وعسير ومكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد المركز الوطنى للأرصاد الجوية السعودى أن تشهد السهودية اليوم الأحد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

واوضح المركز فى بيان له ان المناطق المتأثر بهذا الطقس، هى أجزاء من مناطق جازان، عسير ،الباحة و مكة المكرمة تمتد الى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية و الشرقية. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.