الدفاع الروسية: تدمير 34 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضي أربع مقاطعات خلال الليلة الماضية

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، أنّ "خلال اللّيلة الماضية، تمّ إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابيّة باستخدام طائرات دون طيّار، ضدّ أهداف على الأراضي الرّوسيّة".

وأوضحت في بيان، أنّ "أنظمة الدّفاع الجوّي المناوبة دمّرت 34 طائرة دون طيّار أوكرانيّة، 27 منها فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 طائرات دون طيّار فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، كما تمّ إسقاط طائرتَين دون طيّار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول".

وكانت قد أفادت الوزارة في وقت سابق اليوم، بأنّ الدّفاعات الجوّيّة الرّوسيّة أسقطت اليوم الأحد، صاروخَين أوكرانيَّين و27 طائرة دون طيّار في سماء مقاطعة كورسك. وناشد حاكم المقاطعة أليكسي سميرنوف، في بيان، سكان كورسك بعدم الاقتراب من حطام المسيّرات والصّاروخَين.