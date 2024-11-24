شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتفوق الهند على اليابان كقوة اقتصادية عالمية بحلول عام 2025؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للهند قد يتجاوز نظيره الياباني قريبًا مما يعكس ديناميكيات النمو القوية والإمكانات المستقبلية، وفق ما ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية.

رابع أكبر اقتصاد في العالم

تشهد الهند نمواً اقتصادياً ملحوظاً حيث تتقدم بسرعة في التصنيف الاقتصادي العالمي وتشير التوقعات إلى أنها قد تتفوق على اليابان قريباً لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم.

تشير التقديرات الحالية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للهند يبلغ نحو 4 تريليونات دولار مقارنة بنحو 4.22 تريليون دولار لليابان وهو ما يمثل تقدماً كبيراً. ويتوقع خبراء الاقتصاد والمحللون والمنظمات مثل صندوق النقد الدولي أن تحقق الهند هذا الإنجاز بحلول عام 2025. الناتج المحلي الإجمالي للهند بحسب صندوق النقد الدولي، فإن اقتصاد الهند يسير على الطريق الصحيح لتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7% في عام 2024 بعد معدلات نمو قوية بلغت 8.2% و7% في الأعوام السابقة.

ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو عند حوالي 6.5% سنويا طوال عامي 2025 و2026. توقعات قاتمة في اليابان على العكس من ذلك، تظل التوقعات الاقتصادية لليابان قاتمة مع توقعات بنمو بنسبة 0.3% فقط للعام المقبل بانخفاض من 1.7% و1.2% خلال عامي 2022 و2023 على التوالي.

وهناك العديد من العوامل التي تساهم في الصعود الاقتصادي المتسارع للهند فقد أصبحت البلاد أكثر مرونة مستفيدة من قوتها العاملة الشابة لدفع الابتكار والإنتاجية عبر مختلف القطاعات.

وأشار خبراء الأعمال، بما في ذلك خبراء من شركة "ستاندرد آند بورز جلوبال" إلى التقدم الذي أحرزته البلاد في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والزراعة باعتبارها ركائز أساسية لهذا النمو.

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ومن المقرر أن تعمل جهود الحكومة الهندية لتطوير البنية الأساسية إلى جانب ارتفاع الاستهلاك المحلي وهو ما يعمل على تعزيز الاقتصاد بشكل كبير. تحسن الاقتصاد الهندي يشير تقرير صادر عن مركز أبحاث الاقتصاد الكلي "سيرسيل" إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للهند قد يصل إلى 7 تريليونات دولار بحلول عام 2031 مع متوسط نمو في الأمد المتوسط يبلغ 6.7%.

كما وسوف يتم دعم هذا النمو من خلال الإنفاق الرأسمالي وتحسين الإنتاجية وهو ما يعكس معدلات النمو التي شهدناها آخر مرة قبل الجائحة.

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وارتفعت صادرات البلاد من السلع بنسبة تزيد عن 17 % على أساس سنوي مدعومة بالأداء القوي من قطاعات مثل الهندسة والإلكترونيات والمنسوجات.

ومع تقدير إجمالي الصادرات لشهر أكتوبر 2024 بأكثر من 73 مليار دولار فإن قطاع التصنيع في الهند أصبح أكثر تنافسية على الساحة العالمية. تحديات قد تعرقل الهند ورغم هذا الزخم، لا تزال الهند تواجه العديد من التحديات ومن المتوقع أن يتراجع التضخم الذي يبلغ حاليا نحو 5.4% لكنه يظل مرتبطا ارتباطا وثيقا بالأداء الزراعي وخاصة في ظل حالة عدم اليقين الناجمة عن أنماط الطقس المتغيرة.