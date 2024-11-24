رئيس بلدية برج البراجنة دعا الأهالي لعدم الاقتراب من المناطق المعرضة للاستهداف

أهاب رئيس بلدية برج البراجنة عاطف حسن منصور، بأهالي برج البراجنة، "عدم الاقتراب من المناطق الّتي قد تكون عرضةً للاستهداف من قبل العدو الإسرائيلي، وذلك حفاظًا على سلامتكم وسلامة أحبتكم".
وأشار في نداء موجّه إليهم، إلى أنّ "ما حدث أثناء الغارات في منطقة الرويس، أدّى لسقوط عدد من الجرحى، وتسبّب بحالات تسمّم واختناق اضطُرّ على أثرها عدد من أبناء البلدة إلى دخول المستشفيات، وهم الآن يتلقّون العلاج"، مشدّدًا على أنّ "هذا الأمر يستدعي منّا جميعًا أن نتعامل مع الحدث بمسؤوليّة عالية، وأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن الأماكن المعرّضة للاستهداف، وتجنّب المخاطر الّتي باتت تتكرّر يوميًّا".
وأكّد منصور "ضرورة الالتزام بتوجيهات السّلامة، وكذلك التّعاون والتّجاوب مع نداءات البلديّة، حفاظًا على حياة وأرواح المواطنين. حماكم الله وأبعد عنكم كلّ مكروه، ونسأله الشّفاء العاجل للجرحى والمصابين".
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