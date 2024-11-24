شكرا لقرائتكم خبر ثلاث ليالي تحيي الطرب الشعبي في "شعبيات البوليفارد" ضمن "موسم الرياض" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقيمت على مدى ثلاثة أيام في منطقة "بوليفارد سيتي"، إحدى أبرز مناطق موسم الرياض، حفلات "شعبيات البوليفارد" التي شهدت إقبالاً واسعاً من عشاق الطرب الشعبي.

وقد احتضنت فعالياتها كل من مسرح أبوبكر سالم ومنطقة الموسيقى، لتخلق أجواءً طربية احتفالية استقطبت محبي التراث والفولكلور.



بدأت الفعاليات يوم الخميس بـ"ليلة السامري"، التي تألقفيها الحضور على إيقاع الصفوف المميزة لهذا اللون الشعبي المحبوب، والذي يحظى بمكانة خاصة في قلوب مواطني المملكة بمختلف مناطقها.

وتفاعل الجمهور مع الأبيات الفولكلورية التي تمثل جزءاً أصيلاً من التراث الوطني، في مشهد غلبت عليه مشاعر الفخر بالوطن وتراثه العريق.

وفي الليلة الثانية، توجت "ليلة الفن الحضرمي" الفعاليات بحضور كبار فناني هذا اللون الفني الأصيل على مسرح أبو بكر سالم.

وشهدت الأمسية مشاركة مميزة من الفنان أصيل أبو بكر، والفنان البحريني محمد البكري، بالإضافة إلى الفنانين الكويتيين مساعد البلوشي وخالد الملا، حيث قدموا وصلات طربية رائعة بمصاحبة فرق شعبية أضفت على الأمسية أجواءً حماسية، في ظل حضور جماهيري كبير اكتظت به المدرجات.



أما اليوم الثالث والأخير، فقد اختتمت الفعاليات بـ"الليلة الينبعاوية"، التي جذبت عشاق الطرب الساحلي المميز، والذي اشتهر به البحارة قديماً وما زال يحتفظ بجاذبيته لدى محبيه.

وتألقت الفرق الشعبية الينبعاوية بعروضها الموسيقية على أنغام السمسمية وأصوات المواويل الساحرة، ومن أبرزها الأغنية الشهيرة "اشتقنا يا حلو"، التي ترددت كلماتها بين الحضور بحماس.



بهذا الختام المميز، طُويت صفحات ثلاثة أيام من الطرب الأصيل، حيث اجتمعت أصوات الطار، وأوتار العود، ونغمات السمسمية، في احتفالية أعادت إحياء التراث الشعبي وأطربت أجيالاً متعطشة لسماعه.