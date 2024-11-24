طرق مختلفة لفتح شهية الأطفال

القاهره - الخليج 365
تقدم كل أم لأطفالها الكثير من الأطعمة ليتناولوها لكي يتمتعوا بصحة جيدة، وجسم قوي، ولكن تفاجأ برفضهم التناول، وفقدانهم شهية الأكل.
نقدم لكي طرق مختلفة لفتح شهية طفلك :
1- إدخال الألبان والبيض في عمل الكيك.
2- تقديم طبق السلطة بألوان.
3- فرم البصل جيدًا قبل وضعه في الطعام حتى لا يشعر به.
4- الابتكار في تقديم الطعام.
5- شاركيهم في تجهيز الطعام حتى يصبح هدف لهم لتناوله.
6- يمكنك طحن البهارات جيدًا قبل وضعها في الطعام حتى لا ينفر منها.
7- استخدمي العسل في تحلية الحلويات وتقديم الحليب بدلا من السكر.
8- قدمي الفاكهة على هيئة سلطة وليس نوع واحد من لتتنوع الفوائد.
9- استخدمي علب العصائر الطبيعية الجاهزة.
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