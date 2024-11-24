طرق مختلفة لفتح شهية الأطفال

تقدم كل أم لأطفالها الكثير من الأطعمة ليتناولوها لكي يتمتعوا بصحة جيدة، وجسم قوي، ولكن تفاجأ برفضهم التناول، وفقدانهم شهية الأكل.

نقدم لكي طرق مختلفة لفتح شهية طفلك :

1- إدخال الألبان والبيض في عمل الكيك.

2- تقديم طبق السلطة بألوان.

3- فرم البصل جيدًا قبل وضعه في الطعام حتى لا يشعر به.

4- الابتكار في تقديم الطعام.

5- شاركيهم في تجهيز الطعام حتى يصبح هدف لهم لتناوله.

6- يمكنك طحن البهارات جيدًا قبل وضعها في الطعام حتى لا ينفر منها.

7- استخدمي العسل في تحلية الحلويات وتقديم الحليب بدلا من السكر.

8- قدمي الفاكهة على هيئة سلطة وليس نوع واحد من لتتنوع الفوائد.

9- استخدمي علب العصائر الطبيعية الجاهزة.

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