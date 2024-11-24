رانيا يوسف تخوض تحديا جديدا في مشوارها الفني

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن خوضها خلال الفترة الحالية تحدياً جديدًا في مشوارها الفني حيث أكدت انشغالها حاليًا بتصوير ثلاثة مسلسلات دفعة، وأن كل عمل من هذه الأعمال يحمل طابعًا فنيًا مختلفًا ويمثل تحديًا جديدًا بالنسبة لها.

أوضحت رانيا يوسف في تصريح خاص على هامش حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، أنها تقوم حاليًا بتصوير الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" الذي حققت أجزاؤه السابقة نجاحًا كبيرًا، بالإضافة الى مسلسل "روج أسود"، الذي يتسم بطابع درامي معقد ومليء بالتشويق، وتدور أحداثه حول شخصيات نسائية متعددة. أما المسلسل الثالث فهو "مملكة النحل"، الذي يحتوي على حبكة درامية قوية ومؤثرة، مما يجعله مشروعًا مميزًا في مسيرتها الفنية.

وفيما يتعلق بالسينما، كشفت رانيا يوسف عن تحضيرها لفيلم جديد يحمل عنوان "حمام العريس"، والذي تشارك في بطولته بجوار الفنان الكبير حسين فهمي.

وعن حضورها فعاليات مهرجان القاهرة قالت رانيا: "شاهدت فيلم (أبو زعبل) وفيلم (مين يصدق) الذي أخرجته زينة أشرف عبدالباقي في أول تجربة إخراجية لها، وقد أبهرتني بموهبتها وأتوقع لها مستقبلًا واعدًا".

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