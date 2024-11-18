شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تنتظر عرض فيلم "أوراق التاروت" مع سمية الخشاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الفنانة رانيا يوسف عرض فيلم "أوراق التاروت" الذي انتهت من تصويره ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في السينمات، وتقدم رانيا خلال أحداث الفيلم شخصية تتعرض لحادث ما، يسبب لها أزمة نفسية جراء هذا الحادث، ويؤثر عليها بشكل كبير في حياتها، ويسبب لها العديد من المشاكل النفسية.

فيلم "أوراق التاروت" بطولة سمية الخشاب، مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ونشاهد مدى تأثير الحادثة في حياتهن.



رانيا يوسف ومى سليم وسمية الخشاب

ويجمع أوراق التاروت، سمية الخشاب ورانيا يوسف بعد 23 سنة من عرض مسلسل "عائلة الحاج متولى" مع النجم نور الشريف حيث ساهم العمل في شهرتهما، حيث شاركا في بطولة العمل إلى جانب نور الشريف، ماجدة زكى، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، مصطفى شعبان، نورهان، مونيا، إنعام سالوسة، عايدة رياض، ميمى جمال، مجدى كامل، رجاء الجداوى، ممدوح وافى، حسين الشربينى، فادية عبد الغنى، محمد الدفراوى، عثمان محمد على وعدد كبير من الفنانين.

وتعود سمية الحشاب إلى السينما في فيلم "التاروت" بعد غياب 9 سنوات وتحديداً منذ مشاركتها في فيلم "الليلة الكبيرة" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وتم عرضه عام 2015، أما رانيا يوسف فتعيش حالة كبيرة من النشاط السينمائى، اذ انتهت من تصوير فيلم "ورد ريحان" مع أحمد الفيشاوى وتستعد لاستئناف تصوير فيلم "ملك".