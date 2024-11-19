حزب الله: استهدفنا ​​​​​​​تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي الخيام للمرّة الخامسة وللمرة الثانية شرقي الخيام

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 09:00 من مساء اليوم الإثنين 18-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرّة الخامسة، بصليةٍ صاروخية.

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 09:45 من مساء اليوم الإثنين 18-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي بلدة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.