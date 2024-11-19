شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي مع الترام والزمالك أمام الزهور فى دور الـ16 بدورى السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم مباريات إياب دور الـ16 لدورى كرة السلة رجال، ويلتقى الترام مع الاهلى والزمالك مع الزهور. كما يلتقى دمنهور مع الاتحاد والمصرية للاتصالات مع هليوبوليس بينما يلتقى القناة مع طلائع الجيش.

وعلى مستوى باقى المباريات، يلتقى مصر للتأمين مع سموحة، الشمس مع الجزيرة، والطيران مع سبورتنج.

ومن المقرر أن تكون صالات المرتبط والرجال كالتالى:

ألعاب دمنهور والترام فى صالة برج العرب، التأمين صالة المقاولون، الجزيرة بصالة اتحاد الشرطة، والطيران بصالة ستاد القاهرة، هليوبوليس بصالة النادى بالشروق، والاتصالات بالمركز الأولمبى بالمعادى.