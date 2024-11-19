شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم جامبي يدير مباراة مصر وبوتسوانا غدًا يتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) عن أسماء طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة منتخب مصر ونظيره بوتسوانا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي.

ويدير المباراة طاقم تحكيم جامبي بقيادة الحكم الدولي عبد الله جاميه، ويعاونه كل من مصطفى بوجانج كحكم مساعد أول، وعبد العزيز بوليل جاوا كحكم مساعد ثاني، فيما سيكون لامين جاميه حكماً رابعاً.

تعتبر مباراة الغد مواجهة حاسمة لكلا المنتخبين، حيث يسعى منتخب مصر إلى تأكيد صدارته للمجموعة وحسم تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، بينما يأمل منتخب بوتسوانا في تحقيق مفاجأة والظفر ببطاقة التأهل.

واختتم منتخب مصر بقيادة حسام حسن تدريباته اليوم، الإثنين، استعدادا لمواجهة بوتسوانا غدا الثلاثاء باستاد الدفاع الجوى، فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتعادل منتخب مصر أمام مضيفه الرأس الأخضر، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، ، الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة، عن المجموعة الثالثة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر اقامتها بالمغرب، وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 31 عن طريق طاهر محمد طاهر، وتعادل ريان مينديز لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 63 من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة، يواصل منتخب مصر صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أفريقيا برصيد 13 نقطة، ويأتي منتخب بوتسوانا فى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، أما الرأس الأخضر تأتي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل المنتخب الموريتاني رابعا برصيد 4 نقاط أيضا.

واجه منتخب مصر نظيره بوتسوانا 7 مرات قبل مباراة المنتخبين بعد غد، الثلاثاء، في ختام مشوارهما بـ التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا بالمغرب 2025.

وجاءت المواجهات السبعة بواقع 5 رسمية و2 ودية، انتهت 5 مباريات منها بفوز المنتخب الوطني مقابل تعادلين، وسجل خلالها الفراعنة 11 هدفا واستقبلت شباكهم هدفا وحيدا.

وضمن منتخب مصر تأهله للبطولة رسميًا قبل جولتين من نهاية التصفيات ومتصدرًا لمجموعته، وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير، وخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبد المجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفي الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل".