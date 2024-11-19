الامارات | الإمارات تشارك سلطنة عُمان احتفالاتها باليوم الوطني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت دولة الإمارات سلطنة عُمان الشقيقة، أمس، احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني الـ54، الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام، وتحتفي الإمارات حكومةً وشعباً بهذه المناسبة، استناداً إلى متانة العلاقات التي تربط البلدين، وتجسيداً لعمق العلاقات الأخوية، والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتمضي العلاقات بين البلدين قدماً، وتزداد نمواً وترسخاً بفضل دعم وتوجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة، وتشهد الإمارات سنوياً مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة احتفاءً باليوم الوطني لسلطنة عُمان، وتتضمن إضاءة العديد من معالم الدولة بالعلم العُماني، واستقبال الزوّار العُمانيين القادمين إلى الإمارات عبر المعابر الحدودية والمطارات بالورد والهدايا التذكارية، إلى جانب تنظيم فعاليات خاصة للاحتفال بالمناسبة في أبرز مراكز التسوق والترفيه في الدولة.

وشهدت سلطنة عمان في عهد السلطان هيثم بن طارق فصلاً تنموياً جديداً حافلاً بالإنجازات والإصلاحات، وفي مقدمتها تحديث مسيرة العمل الوطني، وتسريع عملية تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية «عُمان 2040»، التي تنفذ على مدى أربع خطط تنموية متتالية، وتهدف إلى تنويع وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام بمعدل 5% سنوياً، مع زيادة متوسط دخل الفرد بنسبة تصل إلى 90%، إضافة إلى وضع نظام تعليمي يتسم بالجودة العالية، وإنشاء منظومة وطنية فاعلة للبحث العلمي والإبداع والابتكار، تسهم في بناء اقتصاد المعرفة، وإيجاد بيئة جاذبة لسوق العمل العُماني.