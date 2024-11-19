إصابة العديد من التلاميذ بعدما صدمتهم سيارة أمام مدرستهم في مقاطعة هونان الصينية

أفادت هيئة الإذاعة والتّلفزيون الصّينيّة "سي سي تي في"، بأنّ العديد من التّلامذة الصّغار أُصيبوا بجروح، بعدما صدمتهم سيّارة أمام مدرستهم الابتدائيّة في مقاطعة هونان بوسط ​الصين​، و"يجري تحقيق لتبيان الحصيلة الدّقيقة للحادثة".

للواقعة.

ولم تذكر وسائل الإعلام الحكوميّة الصّينيّة، ما إذا كان ما جرى نتيجة حادث عرضي أم هجوم.

ويوم السّبت الماضي، أعلنت السّلطات الصّينية مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين، في هجوم طعنًا بسكين داخل معهد ووتشي المهني للفنون والتّكنولوجيا، في مدينة ييشينغ شرق الصين. وأشارت الشّرطة الصّينيّة إلى أنّ المنفّذ هو شاب في الحادية والعشرين من عمره، ومن طلّاب المعهد.