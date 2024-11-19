الامارات | هل يمكن للأجنبية غير المقيمة رفع دعوى طلاق أمام محاكم الدولة ؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استشارة قانونية

ورد سؤال من قارئة تقول فيه :

أنا امراه غير مقيمة في الدولة، ومتزوجة من شخص مقيم داخل الإمارات، وقد حدثت بيني وبينه مشكلات أسرية، وصلت على طريق مسدود ، وأرغب في طلب الطلاق منه، وأنا حاليا خارج الدولة، هل أستطع القدوم ورفع قضية طلاق أمام محاكم الإمارات ؟ وما هي الإجراءات المطلوبة لأتمكن من الحصول على نفقتي ومستحقاتي الزوجية، وكذا قائمة المنقولات الزوجية ؟

الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:

بالنسبة للتطليق ومستحقاتك المترتبة عليه من مؤخر وغيره يمكن للسائلة رفع الدعوى داخل الإمارات باعتبار إن المدعى عليه مقيم.

والأوراق المطلوبة وثيقة الزواج مصدقة وما يثبت سبب طلب التطليق.

أما قائمة المنقولات فحسب الصيغة إذا كانت برد قيمتها عند الطلب يمكنها رفع دعوى مطالبة لكن الغالب بتكون بصيغة رد المنقولات وفي هذه الحالة طالما المنقولات في بلدها، تكون الإجراءات في بلدها ويتم ارسال إنذار بالتسليم ثم بلاغ أو جنحة مباشرة بتبديد منقولات الزوجية

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