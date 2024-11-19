شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3620 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر، 4137.25 جنيه للبيع، و4114.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في مصر، 3792.5 جنيه للبيع، و3771.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر إلى: 3620 جنيها للبيع، و3600 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في مصر، 3102.75 جنيه للبيع، و3085.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في مصر، 2413.25 جنيه للبيع، و2400 جنيه للشراء.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء في مصر، 2068.5 جنيه للبيع، و2025.25 جنيه للشراء.

