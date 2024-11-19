شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الأمريكية تحقق في عمليات استدعاء سيارات فورد.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الحكومة الأمريكية عن بدء تحقيقين جديدين في عمليات استدعاء سيارات فورد التي يشتبه في أنها لم تتم أو لم تشمل أعداد كافية من السيارات المشكوك في وجود عيوب بها.

تشمل التحقيقات الأكبر حوالي 457 ألف سيارة من طراز فورد برونكو سبورت إس.يو.في، والشاحنة الصغيرة مافريك. سيارات فورد يأتي هذا بعد يومين من إعلان الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية فرض غرامة كبيرة على شركة صناعة السيارات فورد موتور بدعوى البطء في تنفيذ عملية استدعاء سيارات معيبة.

وفي أبريل استدعت فورد عددا من سيارات برونكو سبورت إنتاج الفترة من 2021 إلى 2024، والشاحنات مافريك إنتاج الفترة من 2022 إلى 2023 بسبب احتمال وجود خلل يؤدي إلى فقدانها الطاقة بشكل مفاجئ.

وتلقت إدارة السلامة المرورية 5 شكاوى من أصحاب سيارات يقولون فيها إن سياراتهم فقدت الطاقة بشكل مفاجئ رغم استدعائها وإصلاح العيب. فرض غرامة على فورد ويوم الخميس الماضي أعلنت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية فرض غرامة فورد قدرها 165 مليون دولار على فورد بسبب البطء الشديد في استدعاء السيارات، وقالت إنها هي ثاني أكبر غرامة تفرضها في تاريخها الممتد 54 عاما.

وأضافت الإدارة أن فورد كانت بطيئة للغاية في استدعاء السيارات التي تعاني من خلل في الكاميرات.

وفشلت في تقديم معلومات كافية للإدارة، وفقا لقانون سلامة المركبات الاتحادي في الولايات المتحدة.