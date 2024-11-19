شكرا لقرائتكم خبر عن قمة العشرين.. وزير الخارجية يبحث المستجدات الإقليمية مع نظيره الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن، وذلك على هامش انعقاد قمة دول مجموعة العشرين، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء مدير عام مكتب الوزير عبدالرحمن الداود. وزير خارجية سنغافورة التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اليوم، وزير خارجية جمهورية سنغافورة د. فيفيان بالاكريشنان، وذلك على هامش انعقاد قمة دول مجموعة العشرين، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.