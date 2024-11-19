شكرا لقرائتكم خبر عن ترخيص 40423 مركبة "زيرو" وجمرك 13298 سيارة خلال أكتوبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أكتوبر 2024 فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها جمرك " ملاكى " سجلت نحو 13298 سيارة، كما سجلت المركبات الزيرو" سجلت نحو 40423 مركبة.

كما أكد التقرير أن إجمالى المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية 2704 مركبة موديل 2021 و4220 مركبة موديل 2022 و4469 مركبة موديل 2023 و13918 مركبة موديل 2024 و15112 مركبه موديل 2025.