"حزب الله": استهدفنا مستوطنة كريات شمونة ومسيّرة إسرائيلية بأجواء بلدة الطيبة وأسقطناها

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:00 من مساء أمس الإثنين 2024-11-18، طائرةً مسيّرةً إسرائيليّة من نوع "هرمز 450" في أجواء بلدة الطيبة، بصاروخ أرض- جو، وتمّ إسقاطها؛ وشوهدت تحترق".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المُقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 12:15 من ليل الإثنين الثّلثاء 2024-11-19، مستوطنة كريات شمونة، بصليةٍ صاروخيّة".