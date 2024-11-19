كاثي بايتس فقدت أهم عضوين في جسدها وما كشفته غريب وغير متوقع

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة كاثي بيتس التي شاركت في فيلم تيتانيك، تفاصيل تجربتها مع مرض السرطان، وقرارها عدم الخضوع لعملية ترميم بعد إستئصال ثدييـ ها.

وشرحت الأسباب التي دفعتها لإتخاذ هذا القرار، وقالت إن عمرها لعب دوراً مهماً في قرارها، فهي في الـ 76 من عمرها، ولا ترغب بتحمل مشقات العملية. يذكر أن كاثي قد أصيبت عام 2003 بسرطان الرحم.

وكشفت كاثي بيتس عن أمر غريب وغير متوقع شعرت به بعد العملية الجراحية، هو أنها تتمتع بحياتها من دون ثدييها، وأنها ليست بحاجة أبداً للخضوع لعملية الترميم. يذكر أن والدتها توفيت بعد صراع مع السرطان، وعمتها وإبنة شقيقتها أصيبتا به.