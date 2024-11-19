خامنئي في رسالة شفوية إلى الشعب اللبناني: نتشارك معكم في آلامكم ومعاناتكم ولسنا منفصلين عنكم

أشار قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي، في رسالة شفوية إلى الشعب اللبناني، إلى أننا "لسنا منفصلين عنكم. نحن معكم. نحن وأنتم واحد".
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء بأن خامنئي، قال: "نحن نتشارك معكم في آلامكم ومعاناتكم وأوجاعكم. نحن نتألم معكم ونشعر بنفس مشاعركم". وأضاف: "ألمكم هو ألمنا، ومعاناتكم هي معاناتنا، ونحن لسنا منفصلين عنكم".
وأصدر خامنئي هذه الرسالة، بحسب الوكالة، رداً على رسالة من السيد ميثم مطيعي، الذي كان قد سافر إلى لبنان مع مجموعة من الناشطين ضمن حملة "إيران متضامنة"، لتوزيع مساعدات الشعب الإيراني على الشعب اللبناني.
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