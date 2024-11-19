شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم" ترصد مخاطر نجم البحر الشوكي على الشعب المرجانية والان نبدء بالتفاصيل

حلول فعالة

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د. محمد اسماعيل

مخاطر عالمية

تواصل مستمر

د. غيداء الحدايدي

الدمام - شريف احمد - أطلقت المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر (شمس) المنتدى السعودي الأول حول نجم البحر ذو التاج الشوكي في جدة.ويعد المنتدى السعودي الأول حول نجم البحر ذو التاج الشوكي والشعب المرجانية حدثًا بيئيًا بارزًا يهدف إلى مناقشة تأثير انتشار نجم البحر ذو التاج الشوكي على صحة الشعب المرجانية في البحر الأحمر، أحد أغنى وأهم النظم البيئية في العالم، والذي يهدف لدراسة علمية شاملة لتأثير نجم البحر ذو التاج الشوكي على الشعب المرجانية، ومعالجة الفجوات المعرفية وتعزيز الأبحاث العلمية محليًا ودوليًا، وتعزيز الوعي العام وتشجيع الجهود التعاونية لحماية الشعب المرجانية واستدامتها.واستعرضت "اليوم" مع المختصين في المنتدى على أحدث الدراسات العلمية، وتطوير حلول فعالة لحماية الشعب المرجانية من الأضرار الناتجة عن تفشي نجم البحر ذو التاج الشوكي، والذي يعد خطوة هامة في جهود المملكة للمحافظة على الشعب المرجانية في البحر الأحمر، وضمان استدامة هذا النظام البيئي الفريد للأجيال القادمة.بدايةً أوضح المدير العام لادارة الشعب المرجانية في شمس د. محمد اسماعيل أن المنتدى الأول السعودي لنجم البحر ذو التاج الشوكي هو أول منتدى يتناول مشكلة وجود كائنات تتغذى على الشعب المرجانية.يعد نجم البحر الشوكي من أكثر المخاطر العالمية الموجودة على الشعب المرجانية بعد التغير المناخي، وهو نوع من الكائنات الحية تتغذى على الشعب المرجانية وفي بعض الأحيان.وبسبب التغير في النظام البيئي قد يتزايد بشكل كبير وبتسبب في موت الشعب المرجانية والتي تؤدي الى خسارة اقتصادية، وشمس بصدد عمل خطة إدارة لنجم البحر الشوكي والكائنات التي تتغذى على الشعب والهدف الأساسي للمنتدى هو عمل إشراك للجهات المعنية والمختلفة في خطة الإدارة وتكون عن طريق دراسة التجمعات للكائن كونه مرتبط بالبحر الأحمر أو يتم تجميعه في حال ارتفاع اعداده عن الحد الطبيعي.وبين إسماعيل أن الخطة المزمع تنفيذها هو دراسة نجم البحر الشوكي في البحر الأحمر وهو يختلف عن الكائنات الموجودة في أماكن أخرى مما يتحتم ضرورة دراسته بشكل مفصل وتوزيعاته على طول البحر الاحمر ودراسة دورة حياته لتحديد وقت وأماكن تكاثره ودراسة انشاء نظام إنذار مبكر بالتعاون مع الغواصين والجهات المختصة لمعرفة ومراقبة إعداده والتدخل المبكر للحفاظ على الشعب المرجانية.قالت أخصائية حماية البيئة في شمس، غيداء حدايدي، إن الهدف من المنتدى السعودي للنجم الشوكي في البحر الأحمر محاولة البحث عن الفجوات المتعلقة بالنجم الشوكي والإعداد بخطط استراتيجية للتحكم بالبحر الشوكي عن طريق التواصل المستمر مع الجهات المعنية والعمل الدؤوب مع الغواصين المتواجدين على طول ساحل البحر الأحمر.وشددت على ضرورة نشر الوعي في الشركات والجهات المعنية والغواصين والعمل مع القطاعات الحكومية لنشر الوعي بأضرار نجم البحر الشوكي على الشعب المرجانية وبالتالي على الاقتصاد والسياحة وهدف المنتدى اليوم هو حماية الشعب المرجانية وبعدم زيادة النجم الشوكي.