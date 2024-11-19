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طقس الصباح الباكر.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 5 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب خفيف إلى متوسط وكثيف على أجزاء من 7 مناطق اليوم الثلاثاء، خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 8 من صباح الثلاثاء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف

أماكن انتشار الضباب

المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والخفجي والقطيف ورأس تنورة.
مكة المكرمة: القنفذة وجدة وأضم وميسان والشفا والهدا وجدة.
عسير: البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: الدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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