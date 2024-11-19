الجديد: برّي أمضى ساعتين من الخامسة حتى السابعة مساءً في غرفة مغلقة موصولة هاتفيًا مع واشنطن وباريس

اشارت معلومات قناة "الجديد" الى ان رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمضى ساعتين من الخامسة حتى السابعة مساءً في غرفة مغلقة موصولة هاتفيًا مع واشنطن وباريس.

ولفتت معلومات "الجديد" الى ان برّي خرج مبتسمًا قائلاً لمستشاريه: "استبشروا خيرًا"، مذكّرًا إياهم بتصريحه: "بس تسمعوا هوكشتاين إجا يعني خلصت من عنا".