شكرا لقرائتكم خبر عن صفارات الإنذار تدوى بكريات شمونة ومحيطها وتضرر مبانى وسيارات جراء 5 صواريخ من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة ومحيطها بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ.

ومن جانبها قالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن أضرارا كبيرة لحقت بمنازل وسيارات جراء سقوط عدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 5 صواريخ أطلقت من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة بمدينة كريات شمونة.