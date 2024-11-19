شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: قصفنا للمرة الخامسة تجمعا لقوات إسرائيلية جنوبى بلدة الخيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حزب الله إنه قصف للمرة الخامسة تجمعا لقوات إسرائيلية جنوبي بلدة الخيام اللبنانية.

كما اوضح حزب الله إنه هاجم أيضا بالمسيرات الانقضاضية النوعية نقاطا عسكرية حساسة في تل أبيب سيتم الإعلان عنها لاحقا.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية، كانت قد قالت أن القوات فشلت في اعتراض الصاروخ القادمة من لبنان في منطقة تل أبيب، مؤكدة أنه تم تسجيل إصابات مباشرة.

وأكدت شرطة الاحتلال أن الصاروخ الذي سقط في بني براك في تل أبيب كبير الحجم. وأضافت أنها تلقت تقارير عن سقوط حطام صاروخي في منطقة تل أبيب، ما تسبب في أضرار بالممتلكات وإصابة العديد من المدنيين.

وأوضحت في بيان أنه تعمل في الموقع على تأمين مناطق التأثير، مشددة على تجنب هذه المناطق من قبل المواطنين واتباع تعليمات الضباط لضمان السلامة.

من جانبها قالت وسائل إعلام عبرية، إن 6 فرق إطفاء تحاول إخماد حريق اندلع في خط كهرباء جهد عالٍ تعرض لإصابة مباشرة بصاروخ شرقي مدينة تل أبيب المحتلة نتيجة لقصف صاروخي قادم من لبنان.