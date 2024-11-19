الامارات | «العتعت» بطل كأس رئيس الدولة للخيول في المغرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المهر الليبي «العتعت» بكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة/ التي أقيمت في مضمار أنفا الرملي بالدار البيضاء المغربية، أول من أمس، ضمن سلسلة سباقات الكأس الغالية بنسختها الـ31.

وتمكّن المهر «العتعت»، لمالكه مصطفى أحمد تيكا، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد وبقيادة الفارس خالد العماري، من حصد لقب السباق لمسافة 1750 متراً، وسط مشاركة 15 خيلاً.