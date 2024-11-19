الاقتصاد

بالأرقام.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الإثنين.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضًا بمقدار 39ر55 نقطة، أو 1ر0%، ليصل إلى 60ر43389 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 00ر23 نقطة، أو 4ر0%، ليصل إلى 62ر5893 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 69ر111 نقطة، أو 6ر0%، ليصل إلى 81ر18791 نقطة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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