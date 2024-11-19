شكرا لقرائتكم خبر عن الآلات فى صدارة السلع التى استوردتها مصر من دول مجموعة العشرين فى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من مجموعة دول العشرين خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري 2024، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول العشرين نحو 46.6 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 40.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2023.

وجاءت الألآت والأجهزة الكهربائية والآلية فى صدارة ترتيب الدول بقيمة 8.2 مليار دولار، يليها واردات الوقود والزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة بلغت 6.9 مليار دولار، ثم واردت الحديد والصلب ومصنوعاته بقيمة بلغت 4.1 مليار دولار، وحبوب بقيمة 3.4 مليار دولار، بالإضافة إلى واردات السيارات والجرارات والدراجات وأجزواؤها بقيمة بلغت 2.7 مليار دولار، إلى جانب واردات اللدائن ومصنوعاتها بقيمة بلغت 2.5 مليار دولار، ومنتجات كيماوية بقيمة 1.7 مليار دولار.

وتصدرت الصين قائمة أعلى مجموعة دول العشرين تصديراً لمصر خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 11.3 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية 5.2 مليار دولار، ثم السعودية 5.1 مليار دولار، ثم روسيا 4.5 مليار دولار، ثم المانيا 3.3 مليار دولار ، ثم البرازيل 2.9 مليار دولار، ثم إيطاليا 2.6 مليار دولار، ثم تركيا 2.4 مليار دولار، ثم الهند 2.2 مليار دولار ثم المملكة المتحدة 1.5 مليار دولار.