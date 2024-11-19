الزعيم الكوري الشمالي يلتقي وزير الموارد الروسي في زيارة تزامنت مع وصول وفد عسكري روسي إلى بيونغ يانغ

التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في بيونغ يانغ وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف، في زيارة تزامنت مع وصول وفد عسكري روسي إلى العاصمة الكورية الشمالية. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن كيم دعوته خلال اجتماعه بالوزير الروسي إلى "تعزيز التجارة بين حكومتي البلدين وكذلك أيضا التبادل الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي"، منوّها خصوصا بمعاهدة الدفاع المشترك التاريخية التي أبرمتها مؤخرا موسكو وبيونغ يانغ. وتزامن الاجتماع مع وصول وفد من أكاديمية عسكرية روسية إلى بيونغ يانغ، بحسب ما أوردت الوكالة التي لم توضح سبب هذه الزيارة.

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