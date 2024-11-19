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"الأرصاد" ينبه من رياح شديدة وأمطار خفيفة.. اعرف أماكنها

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة اليوم الثلاثاء، تشمل تحدياتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.
ويشمل التنبيه جدة في مكة المكرمة، والرايس وينبع في المدينة المنورة.
وتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.

أمطار خفيفة

ويتوقع المركز أيضًا هطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان، تبدأ الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.
وتهطل الأمطار في عسير على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط.
بينما تهطل في جازان على الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.
أما التأثيرات المصاحبة فتتمثل في رياح نشطة، وتدنيًا في الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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