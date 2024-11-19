شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 وإصابة 18 في هجوم روسي جنوب أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل 8 أشخاص على الأقل، وأصيب 18 في هجوم صاروخي روسي على مدينة أوديسا الساحلية جنوبي أوكرانيا.

وعلّق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائلًا: "هذه ليست هجمات صاروخية عرضية".

وتابع: "وهذا الرسالة يجب الاستماع إليها في كل أنحاء العالم، من قاعات اجتماعات أعضاء مجموعة العشرين إلى عواصم كل دول العالم". حرب روسيا وأوكرانيا وذكر زيلينسكي أن الهجوم الروسي نُفذ بصاروخ باليستي، واستهدف بناية سكنية ومبنى إحدى الجامعات ومبنى إداريًا، وأظهر مقطع فيديو سيارات محترقة وعمال إنقاذ وجثث.

وأفاد خبراء عسكريون بأن الصاروخ كان من طراز "اسكندر" وأُطلق من شبه جزيرة القرم.

