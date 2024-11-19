شكرا لقرائتكم خبر عن 3516 قتيلًا.. استمرار ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023 حتى يوم الأحد إلى 3516 قتيلًا و14929 جريحًا، فيما بلغت حصيلة الأحد 35 قتيلًا و143 جريحًا.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، يوم الإثنين، أن الغارات الإسرائيلية يوم الأحد أسفرت عن 35 قتيلًا و143 جريحًا، بينما بلغت الحصيلة الإجمالية لعدد القتلى والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم الأحد 3516 قتيلًا و14929 جريحًا.

ضحايا القطاع الصحي

ووفقًا للتقرير، بلغت الحصيلة الإجمالية للضحايا من المسعفين "منذ بدء العدوان 212 قتيلًا و317 جريحًا، وبلغ عدد الآليات المستهدفة 249 آلية.

وجرى تسجيل 66 اعتداء على المستشفيات، و93 اعتداء على مراكز طبية وإسعافية، و225 اعتداء على الجمعيات الإسعافية" بحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة.



وتشن الطائرات الحربية للاحتلال منذ 23 سبتمبر الماضي سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان.

وطالت الغارات الإسرائيلية منازل المواطنين والمنشئات المدنية والصحية والطرقات، ومراكز للجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل".