خارجية ايران: العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على طهران غير مبررة وتتناقض مع القانون الدولي

اشارت وزارة الخارجية الإيرانية، الى أن "العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على طهران غير مبررة وتتناقض مع القانون الدولي". وفي وقت سابق افادت وكالة "رويترز" بأن الحكومة البريطانية أعلنت فرض عقوبات على الخطوط الجوية وهيئة الشحن الإيرانيتين.

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