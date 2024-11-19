النشرة: تعرض بلدة يحمر الشقيف لقصف مدفعي فجر اليوم

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت بلدة يحمر الشقيف واطرافها مطلقة قنابل انارة فجرا فوق البلدة وصولا الى دير ميماس، وجاء ذلك بعد سلسلة غارات جوية على البلدة منتصف الليل وفجر اليوم حيث سمع دوي الانفجارات من البلدة حتى مدينة النبطية.

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