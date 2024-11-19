بوتين وافق على مرسوم أسس العقيدة النووية المحدثة للبلاد

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم أسس العقيدة النووية المحدثة للبلاد.

وقالت الوثيقة، "من أجل تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي، أصدر مرسومًا: للموافقة على الأسس المرفقة لسياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي".

جاء في الوثيقة التي وقعها بوتين: "يدخل المرسوم حيز التنفيذ من يوم التوقيع عليه، 19 تشرين الثاني".