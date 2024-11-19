هيئة البث الإسرائيلية: المشتبه به الرئيسي بقضية تسريب الوثائق تواصل مع نتانياهو قبل التسريب

كشفت هيئة البث الإسرائيليّة، أنّ "المشتبه فيه الرّئيسي بقضيّة تسريب الوثائق في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إيلي فيلدشتاين (Eli Feldstein)، تواصل مع نتانياهو قبل التّسريب"، مشيرةً إلى أنّ " بعد 5 أيّام من إخبار فيلدشتاين نتانياهو عن الوثيقة، تمّ نشرها في صحيفة بيلد الألمانيّة".
وكانت قد أشارت محكمة إسرائيليّة في مدينة ريشون لتسيون السّاحليّة، في وقت سابق هذا الشّهر، إلى أنّ فيلدشتاين أوقف مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم أعضاء في أجهزة أمنيّة، للاشتباه بتسريبه وثائق سرّيّة للصّحافة بدون تصريح، قد تكون أضرّت بمفاوضات حول صفقة لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حركة "حماس" في غزة.
وكان قد فتح جهاز الاستخبارات الدّاخليّة "الشين بيت" والجيش تحقيقًا بالتّسريبات في أيلول الماضي، بعدما نشرت صحيفتا "جويش كرونيكل" في لندن و"بيلد" الألمانيّة تقريرَين استنادًا إلى وثائق عسكريّة سرّيّة.
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